В Свердловской области в массовое ДТП попал автомобиль Росгвардии

В Первоуральске этой ночью автомобиль Росгвардии попал в массовое ДТП, сообщает Е1.

Происшествие случилось на перекрестке улицы Советской и проспекта Космонавтов. По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля, один из них — автомобиль Росгвардии. После ДТП одна из машин вылетела на тротуар. На место происшествия приезжала скорая помощь. Video: Группа «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области TagilCity.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ночью в Первоуральске на проспекте Космонавтов 30-летний нетрезвый водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение со служебным автомобилем группы задержания, который находился на маршруте патрулирования. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В результате проведенной экспертизы установлено состояние алкогольного опьянения у хозяина иномарки,говорят в пресс-службе. Напомним, 15 октября в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП. В результате один из водителей получил перелом ребер и позвоночника. «Перелом ребер и позвоночника». В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП

