В Свердловской области в массовое ДТП попал автомобиль Росгвардии

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области TagilCity.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ночью в Первоуральске на проспекте Космонавтов 30-летний нетрезвый водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение со служебным автомобилем группы задержания, который находился на маршруте патрулирования.