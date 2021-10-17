Четыре пассажирки госпитализированы после ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

Водитель автобуса резко остановился перед препятствием впереди, 4 женщины в этот момент упали на пол. Всех их госпитализировали приехавшие медики скорой помощи.

Дорожный инцидент с автобусом маршрута № 27 произошел в центре Екатеринбурга днем 17 октября 2021 года, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Как пояснил 57-летний водитель автобуса сотрудникам ГИБДД, впереди резко остановился легковой автомобиль. Мужчина был вынужден применить экстренное торможение, в результате чего 4 женщины-пассажирки получили травмы. Напомним, жительница Урала устроила лобовое ДТП на трассе под Полевским. В результате аварии пострадала виновница аварии и 11-летний ребенок, находившийся в другом авто. Свердловчанка устроила лобовое ДТП на трассе под Екатеринбургом. Пострадал ребенок

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