Четыре трупа нашли спасатели после пожара в заброшке Асбеста

Пожар произошёл около 18 часов на улице Свердлова в Асбесте. Спасателей вызвали тушить нежилое заброшенное здание. При разборке сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четырех человек, сообщается на сайте МЧС Свердловской области.
СО СУ СКР по городу Асбест Свердловской области было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).
На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и следственного отдела по городу Асбест СУ СКР области, сотрудников отдела криминалистики регионального СК России. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Следственным комитетом совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания, сообщили в СК.
Напомним, в пожарах в Нижнем Тагиле и пригороде за сутки погибло три человека.