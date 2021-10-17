Четыре трупа нашли спасатели после пожара в заброшке Асбеста

На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и следственного отдела по городу Асбест СУ СКР области, сотрудников отдела криминалистики регионального СК России. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Следственным комитетом совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания, сообщили в СК.