Четыре трупа нашли спасатели после пожара в заброшке Асбеста

Четыре трупа нашли спасатели после пожара в заброшке Асбеста
Четыре трупа нашли спасатели после пожара в заброшке Асбеста
Сегодня, 12:11ПроисшествияФото: ОНД и ПР по Свердловской области
Тела четырех человек обнаружили сотрудники МЧС при тушении возгорания в Асбесте. СК возбудил уголовное дело.

Пожар произошёл около 18 часов на улице Свердлова в Асбесте. Спасателей вызвали тушить нежилое заброшенное здание. При разборке сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четырех человек, сообщается на сайте МЧС Свердловской области.

Фото:ОНД и ПР по Свердловской области

СО СУ СКР по городу Асбест Свердловской области было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и следственного отдела по городу Асбест СУ СКР области, сотрудников отдела криминалистики регионального СК России. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Следственным комитетом совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания, сообщили в СК.

Напомним, в пожарах в Нижнем Тагиле и пригороде за сутки погибло три человека.

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