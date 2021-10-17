Два человека погибли в результате обрушения крыши после урагана на Сахалине

Ураган сорвал крышу дома в Александровске-Сахалинском, в результате чего один человек погиб на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

Трагедия произошла в субботу, 16 октября. Обрушившийся на Сахалин ураган сорвал крышу одного из домов — мужчина умер на месте под обломками кровли, еще одна женщина скончалась в больнице, сообщает «Российская газета». Ситуация находится на особом контроле у властей региона. По сообщению МЧС, сильные порывы ветра повредили кровлю в нескольких зданиях — в том числе, школе и политехническом центре Александро-Сахалинского района. Произошло падение 10 деревьев и 8 столбов линий электропередач. Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива — на семь суток. Теплоснабжение сейчас восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе, сообщает пресс-служба губернатора Сахалина. 13 населенных пунктов остались без электроэнергии, в них проживает 1853 человека и находится 47 социально значимых объектов. Напомним, шквалистый ветер оставил без электричества два села под Нижним Тагилом. Из-за урагана два села под Нижним Тагилом остались без электричества

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter