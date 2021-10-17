Екатеринбурженка рассказала о смерти родителей от отравления метанолом

На праздновании дня рождения екатеринбуржцы употребили метанол, купленный на одном из рынков Екатеринбурга. Перед смертью 47-летняя женщина ослепла, у ее супруга изо рта пошла пена.

Семейная пара скончалась после празднования дня рождения, сообщает E1 со ссылкой на дочь умерших. Отчиму стало плохо на следующий день, он упал. Приехавшие медики скорой помощи вкололи ему адреналин, но он умер, врачи даже не успели уехать. А мама сначала ослепла, ее увезли в реанимацию, где она скончалась на следующий день,сообщила родственница погибших. Девушка также рассказала, что местные жители знали о возможности купить дешевый спирт на рынке «Ботанический». Там поллитровая бутылка спирта стоила 100 рублей, контрафактный алкоголь продавали только «своим и по знакомству». Напомним, с 4-го по 11 октября текущего года в Свердловской области скончались 18 человек от отравления метанолом. 16 из них были жителями Екатеринбурга, один погибший из Ревды и еще один из Нижнего Тагила. Все они отравились метанолом, которые они употребили вместе с дешевым контрафактным спиртом, купленным на рынке «Ботанический». Двоих продавцов задержали правоохранители, с утра 17-го октября на рынке работает ОБЭП и следователи. Рынок «Ботанический» проверяет ОБЭП и СК после отравления екатеринбуржцев метанолом

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