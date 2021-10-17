Факты, имена, подробности: что известно об отравлении метанолом на Урале

В течение недели в одной и той же торговой точке свердловчане приобретали контрафактный алкоголь, от которого уже скончалось 18 человек. СК возбудил уголовное дело, которое прокуратура взяла на контроль.

Первое сообщение о смерти в результате употребления в пищу метанола поступило в СУ СКР Свердловской области 8 октября. Судмедэксперты в результате вскрытия обнаружили в крови погибшего уральца следы ядовитого вещества. Еще 17 умерших в последствие от метанола свердловчан имели такие результаты посмертных анализов. 18 человек умерли от отравления метанолом в Екатеринбурге Как сообщает Е1, бутылки с метанолом свердловчане купили в ларьке на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге– покупки начались 7 октября. Последний зафиксированный правоохранителями случай датируется 14 октября. Всего от контрафактного алкоголя погибли 18 человек. 12 из них — мужчины. Среди умерших есть несколько жителей 19-го и 32-го военных городков, которые находятся в километре от ларька с метанолом. Стали известны имена погибших от отравления метанолом в Свердловской области В полиции говорят, что покупателей было больше — число выживших после отравления метанолом пока не известно. По подозрению в сбыте контрафакта были задержаны два местных предпринимателя — 54-летний Надир Мамедов и 42-летний Армен Аветисян. Последний уже попадал в поле зрения правоохранителей за незаконную продажу спиртного. В общей сложности у мужчины 5 штрафов. У подозреваемых были изъяты 13 канистр объемом 10 литров с остатками спиртосодержащей жидкости, а также тара с метанолом и полулитровые бутылки с этикеткой «Океан». СК возбуди уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Коммерсантам грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело заведено из-за гибели 18 человек от метилового спирта в Екатеринбурге Прокуратура Свердловской области поставила на контроль ход расследования. Правоохранители будут проверять рыночные комплексы Екатеринбурга на предмет реализации контрафактной алкогольсодержащей продукции. Напомним, среди погибших от контрафактного алкоголя есть житель Нижнего Тагила. Инсайдер TagilCity.ru сообщил, что дела о продаже суррогата в Екатеринбурге и Оренбурге связаны. Источник: смерти от суррогата в Екатеринбурге связаны с отравлениями под Оренбургом

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