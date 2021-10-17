Главврач скандальной больницы уволен после смерти пациента в Первоуральске

После скандальной смерти пациента в больнице Первоуральска уволен главврач лечебного заведения. Больной начал задыхаться в палате, но в отделении в этот момент не оказалось даже дежурной медсестры.

Исполнять обязанности главного врача больницы в Первоуральске пока будет хирург этого же медицинского учреждения, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. Кадровые перестановки вызваны результатами проверки больницы после жалоб на недостаток кислорода. А совсем недавно появилась информация о том, что в больнице скончался пациент, которому просто некому было оказать экстренную помощь. В момент смерти больного в отделении больницы отсутствовал весь персонал. Главным врачом больницы в Первоуральске в Минздраве были недовольны давно, но тот имеет якобы «высоких покровителей» и уволить его смогли только после нескольких скандалов, сообщает ЕАН со ссылкой на источники. Напомним, пациент первоуральской больницы скончался несколько дней назад. Сосед по палате умершего долгое время пытался найти в отделении медиков, но никто на его крики не отзывался. Тело покойного успело остыть, пока его не отправили в морг. Инцидентом занимаются следователи, сотрудники Минздрава Свердловской области и регионального Росздравнадзора. Успел остыть: родные обвинили врачей в смерти мужчины в больнице в Первоуральска

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