Легковушка врезалась в столб, водитель сбежал; странное ДТП произошло на ГГМ в Тагиле

Легковушка врезалась в столб, водитель сбежал; странное ДТП произошло на ГГМ в Тагиле
Легковушка врезалась в столб, водитель сбежал; странное ДТП произошло на ГГМ в Тагиле
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Неизвестные устроили ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле. Судя по записи камер видеонаблюдения, авария была инсценирована, а водитель и пассажир пострадавшей машины убежали с места происшествия. В ГАИ говорят, что аварию не фиксировали.

«Сети Тагила» опубликовали видео, на котором запечатлен момент странного маневра легковушки на перекрёстке Черноисточинского шоссе и улицы Бригадная в Нижнем Тагиле. Автомобиль доехал до перекрестка на небольшой скорости, остановился перед стоп-линией, а затем, спустя несколько секунд, резко разогнался, изменил траекторию движения и врезался в светофорный объект на другом конце перекрестка.

Вышедший из авто водитель открыл переднюю пассажирскую дверь (с трудом, так как она оказалась покорежена от удара) и помог выйти пассажиру. Спустя несколько минут оба мужчины ушли в сторону от авто, а потом один из них вернулся и сел обратно за руль. Спустя некоторое время проезжавшие мимо автомобили начали останавливаться и предлагать помощь. В очередной раз выйдя из машины, мужчина развел руками, после чего начал убегать, а другие автовладельцы — его преследовать.

Видео:Камера «Сети Тагила»

В ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали, что сотрудниками полиции по данному факту ДТП не фиксировалось.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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