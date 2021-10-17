Рынок «Ботанический» проверяет ОБЭП и СК после отравления екатеринбуржцев метанолом

Силовики работают на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге с открытия. Правоохранители проводят следственные действия после массового отравления контрафактным алкоголем.

Следователи по одному допрашивают продавцов рынка, после дачи показаний они также дают подписку о неразглашении. Силовики также оцепили административное здание, где находится руководство рынка, сообщает E1. По последним данным, от метанола насмерть отравились 12 мужчин и 6 женщин. Напомним, массовое смертельное отравление контрафактным алкоголем произошло в Екатеринбурге несколько дней назад. Вместо дешевого алкоголя уральцам продавали ядовитую жидкость с содержанием метанола. Продавцы отравы задержаны. Источник: смерти от суррогата в Екатеринбурге связаны с отравлениями под Оренбургом

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