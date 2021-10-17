Рынок «Ботанический» проверяет ОБЭП и СК после отравления екатеринбуржцев метанолом

Рынок «Ботанический» проверяет ОБЭП и СК после отравления екатеринбуржцев метанолом
Рынок «Ботанический» проверяет ОБЭП и СК после отравления екатеринбуржцев метанолом
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: 1МI
Силовики работают на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге с открытия. Правоохранители проводят следственные действия после массового отравления контрафактным алкоголем.

Следователи по одному допрашивают продавцов рынка, после дачи показаний они также дают подписку о неразглашении. Силовики также оцепили административное здание, где находится руководство рынка, сообщает E1.

По последним данным, от метанола насмерть отравились 12 мужчин и 6 женщин.

Напомним, массовое смертельное отравление контрафактным алкоголем произошло в Екатеринбурге несколько дней назад. Вместо дешевого алкоголя уральцам продавали ядовитую жидкость с содержанием метанола. Продавцы отравы задержаны.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЕкатеринбург
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