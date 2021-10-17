Свердловчанка устроила лобовое ДТП на трассе под Екатеринбургом. Пострадал ребенок

Свердловчанка устроила лобовое ДТП на трассе под Екатеринбургом. Пострадал ребенок
Свердловчанка устроила лобовое ДТП на трассе под Екатеринбургом. Пострадал ребенок
Сегодня, 13:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Два человека пострадали в результате лобового ДТП на трассе под Екатеринбургом.

Инцидент произошел вечером 16 октября на трассе между Полевским и селом Полдневая в Свердловской области. Управлявшая отечественной легковушкой 20-летняя свердловчанка разогналась на своем автомобиле до 100 километров в час и выехала на полосу встречного движения. ВАЗ девушки влетел в ехавший навстречу Volvo. От удара иномарку откинуло в кювет, пишет Е1.

В результате ДТП пострадала водитель ВАЗа и 12-летний пассажир иномарки. По информации ГИБДД ребенок во время поездки не был пристегнут ремнем безопасности — его семья направлялась из Екатеринбурга.

Девушка-водитель пояснила, что двигалась со скоростью около 100 км/ч, во время движения в результате наезда на неровность дорожного полотна не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу, добавили в областном ГИБДД.

На момент ДТП оба водителя были трезвыми.

Напомним, накануне легковой автомобиль влетел в столб на Северном шоссе в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
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