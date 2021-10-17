Свердловчанка устроила лобовое ДТП на трассе под Екатеринбургом. Пострадал ребенок

Инцидент произошел вечером 16 октября на трассе между Полевским и селом Полдневая в Свердловской области. Управлявшая отечественной легковушкой 20-летняя свердловчанка разогналась на своем автомобиле до 100 километров в час и выехала на полосу встречного движения. ВАЗ девушки влетел в ехавший навстречу Volvo. От удара иномарку откинуло в кювет, пишет Е1.
В результате ДТП пострадала водитель ВАЗа и 12-летний пассажир иномарки. По информации ГИБДД ребенок во время поездки не был пристегнут ремнем безопасности — его семья направлялась из Екатеринбурга.
Девушка-водитель пояснила, что двигалась со скоростью около 100 км/ч, во время движения в результате наезда на неровность дорожного полотна не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу, добавили в областном ГИБДД.
На момент ДТП оба водителя были трезвыми.
Напомним, накануне легковой автомобиль влетел в столб на Северном шоссе в Нижнем Тагиле.