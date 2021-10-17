Живодеры заморили свою собаку голодом на глазах ребенка в Березовском

Живодеры заморили свою собаку голодом на глазах ребенка в Березовском
Живодеры заморили свою собаку голодом на глазах ребенка в Березовском
Сегодня, 20:06ПроисшествияФото: 1МI
Собаку 2 недели не кормили березовские живодеры. Они не разрешали также покормить скулящую собаку соседям, животное умерло в конвульсиях.

Зоозащитники Свердловской области обратились с заявлением в полицию на хозяев собаки, которые заморили ее голодом, сообщает E1.

В пятницу 15 октября к уральским зоозащитникам обратились жители Березовского, которые рассказали о бьющейся в конвульсиях собаке. Специалисты забрали животное в клинику, где та скончалась.

У собаки отказал желудок, он не воспринимал даже воду. В таком состоянии выжить нереально,рассказали сотрудники ветлечебницы.

По мнению зоозащитников, хозяева собаки специально заморили ее голодом. Животное было привязано на короткий поводок, позволяющий лишь зайти в будку. Вся это происходило на глазах малолетнего ребенка живодеров.

Соседи также рассказали, что зимой в этом доме насмерть заморили голодом таксу. По статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в конце августа текущего года екатеринбуржцы обнаружили пакет, в котором находилась мертвая собака. Предположительно, животное было задушено хозяевами.

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