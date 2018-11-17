Двойное ДТП: пьяный тагильчанин сбил двух попавших в аварию людей у ТЦ «Восточный»

17 ноября в 18:15 Нижнем Тагиле возле дома №17 по Восточному шоссе произошло ДТП, подробности которого пока неизвестны. В результате аварии на Восточном шоссе образовалась пробка.

Я стояла в пробке у ТЦ «Восточный» в левом ряду, водитель автомобиля, который ехал за мной, не успел затормозить и решил обойти пробку справа. Он пересек двойную сплошную линию разметки и вылетел на встречную полосу, рассказала свидетельница случившегося редакции TagilCity.ru.

Женщина рассказала, что водитель не заметил двух участников аварии, которые стояли на дороге у своих пострадавших машин.

Он снес двоих людей. Одна сбитая женщина лежала на асфальте без движения, а другая стонала в луже крови, сообщила очевидица.

Собеседница редакции TagilCity.ru также пояснила, что на дороге был выставлен знак аварии, который она четко видела, когда стояла в пробке. Однако люди, находившиеся на проезжей части, не имели светоотражающих элементов на одежде.

В результате происшествия пешеходы получили травмы различной степени тяжести: женщина 1969 года рождения после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась с черепно-мозговой травмой и ушибами; женщина 1968 года рождения после оказания медицинской помощи госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибами в больницу города, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.