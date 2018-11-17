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Двойное ДТП: пьяный тагильчанин сбил двух попавших в аварию людей у ТЦ «Восточный»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двойное ДТП: пьяный тагильчанин сбил двух попавших в аварию людей у ТЦ «Восточный»

Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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