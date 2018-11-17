Толкнули с лестницы: житель Нижнего Тагила погиб в Ревде

14 ноября в 16:00 в подъезде дома на улице Карла Либкнехта в Ревде погиб 39-летний житель Нижнего Тагила. Он скончался от травм, полученных при падении с лестницы.

По версии следователей, на лестничной клетке возник конфликт между тагильчанином и местным жителем, в результате которого последний токнул гостя.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По словам руководителя Следственного отдела по Ревде Дениса Ахметсафина, у подозреваемого не было умысла причинить тяжкий вред здоровью или смерть погибшему. Это вышло случайно. Преступление не относится к категории тяжких и предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.