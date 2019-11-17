Появилось видео с опрокидыванием авто в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:23ПроисшествияФото: скрин с видео Георгия Юшкова
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Вчера на Вагонке на улице Молодежная перевернулся автомобиль. В распоряжении TagilCity.ru оказалась запись с регистратора, на которой запечатлен момент опрокидывания автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы сообщили, что Hyundai ехал на высокой скорости, и его занесло. В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что в ДТП никто не пострадал, подробности пока неизвестны.
Перевернувшийся автомобильВидео
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Видео: Георгий Юшков
На видео видно, что автомобиль едет по улице Молодежной и возле развлекательного центра «Олимп» переворачивается. Также на видео можно увидеть, что там, где перевернулась машина, из земли торчит труба или палка.
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