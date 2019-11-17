Появилось видео с опрокидыванием авто в Нижнем Тагиле

Очевидцы сообщили, что Hyundai ехал на высокой скорости, и его занесло. В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что в ДТП никто не пострадал, подробности пока неизвестны.

На видео видно, что автомобиль едет по улице Молодежной и возле развлекательного центра «Олимп» переворачивается. Также на видео можно увидеть, что там, где перевернулась машина, из земли торчит труба или палка.