В Екатеринбурге из-за инфекции умер годовалый ребенок

Малышу был 1 год и 10 месяцев. Мама ребенка рассказала, что 12 ноября, когда она пришла за ребенком в садик, он сидел один за столом и был весь красный.

Прекрасно видно, что он не в себе. Воспитательница в этот момент подметает пол. Ребенок, увидев меня, всегда радовался, бежал ко мне. В этот раз он не смог встать со стула, рассказала екатеринбурженка.

Воспитательница объяснила, что ребенок не спал днем и просто устал. Когда родители приехали домой, то оказалось, что у мальчика температура больше 39 градусов, на теле пятна. Мама ребёнка вызвала скорую, которая ехала 2,5 часа.

Врачи сказали, что пятна похожи на синяки, не выявили ничего серьезного, и родители отказались от госпитализации. После этого мальчик уснул, мать заметила, что его состояние ухудшается, и вновь вызвала скорую. Тогда врачи поставил предварительный диагноз «менингококковая инфекция».

Только потом оказалось, что это молниеносная форма, мы попали под этот маленький процент, который заканчивается летальным исходом, говорит мама мальчика.

Ребенка госпитализировали, ночью он впал в кому и скончался. Официальная причина смерти — синдром Уотерхауса-Фридериксена.