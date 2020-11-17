Ночью в селе под Нижним Тагилом сгорел частный дом

Ночью в селе под Нижним Тагилом сгорел частный дом

Сегодня, 08:42ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС России по Свердловской области
В селе под Нижним Тагилом сегодня ночью сгорел частный нежилой дом и его надворные постройки.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение поступило в 03.10. На улице 8 Марта на площади 96 квадратных метров произошел пожар в частном нежилом доме.

В ликвидации возгорания принимали участие четыре единицы спецтехники, а также 13 человек личного состава.

Локализован огонь был в 03.36, а проливка и разбор горевших конструкций завершены в 05.21.

Напомним, 15 ноября в 10.45 в кафе «Гранат», расположенном в ТЦ «Райт» на лице Садовая в Нижнем Тагиле, сработала пожарная сигнализация. Посетители торгового центра и его сотрудники эвакуировались. Как выяснилось, задымление произошло из-за пригорания пищи на электрической плите.

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