Ночью в селе под Нижним Тагилом сгорел частный дом

Напомним, 15 ноября в 10.45 в кафе «Гранат», расположенном в ТЦ «Райт» на лице Садовая в Нижнем Тагиле, сработала пожарная сигнализация. Посетители торгового центра и его сотрудники эвакуировались. Как выяснилось, задымление произошло из-за пригорания пищи на электрической плите.