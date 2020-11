Ночью в селе под Нижним Тагилом сгорел частный дом

В селе под Нижним Тагилом сегодня ночью сгорел частный нежилой дом и его надворные постройки.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение поступило в 03.10. На улице 8 Марта на площади 96 квадратных метров произошел пожар в частном нежилом доме. В ликвидации возгорания принимали участие четыре единицы спецтехники, а также 13 человек личного состава. Локализован огонь был в 03.36, а проливка и разбор горевших конструкций завершены в 05.21. Напомним, 15 ноября в 10.45 в кафе «Гранат», расположенном в ТЦ «Райт» на лице Садовая в Нижнем Тагиле, сработала пожарная сигнализация. Посетители торгового центра и его сотрудники эвакуировались. Как выяснилось, задымление произошло из-за пригорания пищи на электрической плите.

