В Нижнем Тагиле скончался известный стоматолог Назир Бабаев. Он руководил клиникой «ТАНА-Дент», расположенной на улице Патона 5А.

В клинике в беседе с TagilCity.ru подтвердили информацию о смерти Бабаева. Стоматолог скончался в ночь с 15 на 16 ноября в одной из больниц Нижнего Тагила. Ранее о произошедшем сообщала группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Напомним, 13 ноября стало известно о кончине настоятеля Никольского храма села Кленовского Нижнесергинского благочиния иерея Александра Смирнова. Сообщается, что он скончался от осложнений, которые возникли вследствие заболевания коронавирусом. На Урале от осложнений после COVID-19 скончался настоятель храма

