Залез по решеткам. В Екатеринбурге мужчина вытащил мальчика из горящей квартиры

По словам Александра, выйдя из машины, он обратил внимание на скопление людей, а когда поднял голову, увидел дым из квартиры на втором этаже. Мужчина уточнил, что с одним из соседей они предприняли попытку добраться до нужной квартиры с помощью лестничной клетки, но им помешало задымление. После этого было принято решение воспользоваться оконными решетками.
В квартире была открыта форточка, залез. На балконе уже стоял хозяин. На голос подошел ребенок, я его схватил и вытащил на улицу,цитирует е1 слова мужчины.
После Александр поднялся еще раз, поскольку соседи вспомнили о втором ребенке, который, предварительно, тоже находился в квартире, но тот был в школе.
Как рассказал мужчина, открытого огня в квартире замечено не было, но помещение было задымлено. Родители мальчика остались на балконе, поскольку были в нетрезвом состоянии и не могли оказать дополнительную помощь.
По словам пожарных, ребенок ожогов не получил.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар на улице Профсоюзная произошел около двенадцати часов дня. Очаг возгорания находился в коридоре квартиры, расположенной на втором этаже.
С огнем пожарные сумели справиться за 25 минут. Погибших и пострадавших нет.
На данный момент в ГУ МЧС России по Свердловской области рассматривают вариант о представлении мужчины к награде МЧС России.
Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели в период с 13 по 15 ноября ликвидировали шесть пожаров.