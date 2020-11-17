Залез по решеткам. В Екатеринбурге мужчина вытащил мальчика из горящей квартиры

По словам Александра, выйдя из машины, он обратил внимание на скопление людей, а когда поднял голову, увидел дым из квартиры на втором этаже. Мужчина уточнил, что с одним из соседей они предприняли попытку добраться до нужной квартиры с помощью лестничной клетки, но им помешало задымление. После этого было принято решение воспользоваться оконными решетками.