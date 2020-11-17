Залез по решеткам. В Екатеринбурге мужчина вытащил мальчика из горящей квартиры

Залез по решеткам. В Екатеринбурге мужчина вытащил мальчика из горящей квартиры

Вчера, 22:47ПроисшествияPhoto: pixabay
В уральской столице мужчина вытащил ребенка из горящей квартиры. Александр находился в Екатеринбурге в командировке, во второй половине дня вернулся домой и обнаружил задымление в одной из квартир.

По словам Александра, выйдя из машины, он обратил внимание на скопление людей, а когда поднял голову, увидел дым из квартиры на втором этаже. Мужчина уточнил, что с одним из соседей они предприняли попытку добраться до нужной квартиры с помощью лестничной клетки, но им помешало задымление. После этого было принято решение воспользоваться оконными решетками.

В квартире была открыта форточка, залез. На балконе уже стоял хозяин. На голос подошел ребенок, я его схватил и вытащил на улицу,цитирует е1 слова мужчины.

После Александр поднялся еще раз, поскольку соседи вспомнили о втором ребенке, который, предварительно, тоже находился в квартире, но тот был в школе.

Как рассказал мужчина, открытого огня в квартире замечено не было, но помещение было задымлено. Родители мальчика остались на балконе, поскольку были в нетрезвом состоянии и не могли оказать дополнительную помощь.

По словам пожарных, ребенок ожогов не получил.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар на улице Профсоюзная произошел около двенадцати часов дня. Очаг возгорания находился в коридоре квартиры, расположенной на втором этаже.

С огнем пожарные сумели справиться за 25 минут. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент в ГУ МЧС России по Свердловской области рассматривают вариант о представлении мужчины к награде МЧС России.

Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели в период с 13 по 15 ноября ликвидировали шесть пожаров.

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