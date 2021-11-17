Неадекватный мужчина в одних трусах разнес ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Мужчина в одних трусах ворвался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге и с криками начал крушить все подряд. Охрана скрутила дебошира и сдала правоохранителям и медикам.

Инцидент произошел поздно вечером 16 ноября 2021 года: полуголый дебошир с криками успел разнести на нулевом этаже несколько диванов, магазинов и вазонов с цветами, прежде чем его скрутила охрана ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев. Пятеро охранников ТЦ смогли усмирить неадекватного екатеринбуржца и уложить его лицом в пол. Чтобы мужчина не замерз на кафеле ему подложили полотенце. На вызов приехали правоохранители и медики скорой помощи. Очевидцы также сняли на видео момент, когда босой мужчина разгуливал в трусах и кофте по улицам Екатеринбурга незадолго до нападения на «Гринвич». Напомним, в середине сентября текущего года жители дома на Уктусе заметили полуголого мужчину. Уралец прогуливался по двору, пугал детей и катался в лифте многоэтажки. Голый мужчина напугал ребенка в Екатеринбурге

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