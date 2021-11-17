Неадекватный мужчина в одних трусах разнес ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Инцидент произошел поздно вечером 16 ноября 2021 года: полуголый дебошир с криками успел разнести на нулевом этаже несколько диванов, магазинов и вазонов с цветами, прежде чем его скрутила охрана ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев.
Пятеро охранников ТЦ смогли усмирить неадекватного екатеринбуржца и уложить его лицом в пол. Чтобы мужчина не замерз на кафеле ему подложили полотенце. На вызов приехали правоохранители и медики скорой помощи.
Очевидцы также сняли на видео момент, когда босой мужчина разгуливал в трусах и кофте по улицам Екатеринбурга незадолго до нападения на «Гринвич».
Напомним, в середине сентября текущего года жители дома на Уктусе заметили полуголого мужчину. Уралец прогуливался по двору, пугал детей и катался в лифте многоэтажки.