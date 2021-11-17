Неизвестные похитили мужчину и увезли в багажнике «Мерседеса» в Екатеринбурге

Неизвестные похитили мужчину и увезли в багажнике «Мерседеса» в Екатеринбурге
Неизвестные похитили мужчину и увезли в багажнике «Мерседеса» в Екатеринбурге
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестные избили мужчину в Екатеринбурге, засунули его в багажник «Мерседеса» и увезли в неизвестном направлении.

Инцидент случился вечером 16 ноября между домами на улице Вилонова, 22А и Боровая, 31 около подземного паркинга. Туда подъехал автомобиль темного цвета. Из него вывели мужчину и усадили в Mercedes-Benz. После этого его избили, выволокли, положили в багажник и увезли, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.

Свидетели тут же сообщили правоохранителям о случившемся.

Факт поступления сообщения о похищении подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, на место выезжал наряд полиции, который опросил охрану и местных жителей, а также получил материалы с камер видеонаблюдения. Он уточнил, что заявлений о пропаже граждан не поступало.

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