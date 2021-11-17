После кражи 320 доз вакцины от COVID-19 в тагильской поликлинике начата проверка

После того, как 320 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (Спутника V) пропали из поликлиники № 2, относящейся к городской больнице № 4, полиция начала проверку.

Сообщение о происшествии было получено дежурной частью отдела полиции № 19 Нижнего Тагила 16 ноября в 10.05. Заместитель главного врача ГБ № 4 поликлиники № 2, расположенной на улице Металлургов, сообщил о краже. Препарат пропал в период с 16.00 15 ноября по 08.00 16 ноября. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой «Белона». Днем здание охраняет ЧОП «Великан», а в ночное время — сторож, мужчина, 1962 года рождения, ранее не судимый, сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. На данный момент полицейские выясняют, имеется ли в учреждении система видеонаблюдения, у кого из сотрудников был доступ к кабинету с вакциной. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. 320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» украли из больницы №4 в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter