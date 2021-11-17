После кражи вакцины из больницы в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

После кражи вакцины из больницы в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело
После кражи вакцины из больницы в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело
Сегодня, 20:59ПроисшествияФото: 1МI
После кражи из больницы в Нижнем Тагиле вакцины против коронавируса правоохранители возбудили уголовное дело.

По уточненным данным, количество пропавшей вакцины против коронавируса составило 280 доз или 140 ампул. После проведенного анализа деталей кражи ампул из больницы №4 в Нижнем Тагиле, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража чужого имущества», сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли, в том числе полиграф,рассказал изданию Горелых.

Глава ОВД Нижнего Тагила полковник Абдулкадыров направил на раскрытие преступления дополнительные силы полиции, пояснили правоохранители.

Сюжеты:
ЭксклюзивКоронавирусНижний Тагил
Материалы по теме:
больницаСпутниквакцинакража имуществаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы