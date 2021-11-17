После кражи вакцины из больницы в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли, в том числе полиграф,рассказал изданию Горелых.