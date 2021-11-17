После отравления «незамерзайкой» 14 студентов в Казани оказались в больнице

13 студентов в республике Татарстан оказались на больничных койках после того, как отравились метанолом на вечеринке. Им всем от 18 до 22 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. Состояние пострадавших на данный момент оценивается как среднее и тяжелое. На данный момент установлено, что ночью с 15 на 16 ноября 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них. Празднование проходило в поселке Салмачи в Казани. 14 молодых людей употребили алкоголь, а потом почувствовали недомогание и обратились за помощью. Установлено, что накануне один из студентов купил при помощи знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутылке. В дальнейшем она была привезена в коттедж. Однако в багажнике автомобиля лежала такая же бутылка с незамерзающей автомобильной жидкость. Молодые люди взяли ее по ошибке с собой и распили после добавления ароматизаторов. На данный момент осмотр места происшествия осмотрен, а также прилегающая территория. В результате бутыль из-под «незамерзайки». В ней выявлены следы метанола. Кроме того, в авто, взятом в каршеринг, найден суррогатный алкоголь. Однако метанола там не найдено. Напомним, количество скончавшихся от отравления метиловым спиртом в Свердловской области достигло 35 человек. На данный момент арестованы четверо «бизнесменов». В отношении двух участковых уполномоченных, в районах которых продавался отравленный алкоголь, возбуждены уголовные дела за халатность. Еще одно дело возбуждено из-за массового отравления метанолом в Свердловской области

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