После отравления «незамерзайкой» 14 студентов в Казани оказались в больнице

По данному факту возбуждено уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Состояние пострадавших на данный момент оценивается как среднее и тяжелое. На данный момент установлено, что ночью с 15 на 16 ноября 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них. Празднование проходило в поселке Салмачи в Казани. 14 молодых людей употребили алкоголь, а потом почувствовали недомогание и обратились за помощью.
Установлено, что накануне один из студентов купил при помощи знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутылке. В дальнейшем она была привезена в коттедж. Однако в багажнике автомобиля лежала такая же бутылка с незамерзающей автомобильной жидкость. Молодые люди взяли ее по ошибке с собой и распили после добавления ароматизаторов.
На данный момент осмотр места происшествия осмотрен, а также прилегающая территория. В результате бутыль из-под «незамерзайки». В ней выявлены следы метанола. Кроме того, в авто, взятом в каршеринг, найден суррогатный алкоголь. Однако метанола там не найдено.
Напомним, количество скончавшихся от отравления метиловым спиртом в Свердловской области достигло 35 человек. На данный момент арестованы четверо «бизнесменов». В отношении двух участковых уполномоченных, в районах которых продавался отравленный алкоголь, возбуждены уголовные дела за халатность.