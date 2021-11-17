Тагильчанин зарезал родственницу и забыл почему

Тагильчанин зарезал родственницу и забыл почему
Тагильчанин зарезал родственницу и забыл почему
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: 1MI

За убийство спавшей родственницы тагильчанину грозит 15 лет

За убийство родственницы, которая спала, тагильчанину грозит до 15 лет лишения свободы. При этом сам мужчина забыл, почему решил это сделать.

Теперь мужчина обвиняется в убийстве. Дело передано на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, вечером 8 мая 2021 года обвиняемый праздновал свой день рождения. В квартире на улице 9 Января присутствовали его знакомые и родственники. После завершения застолья часть гостей легла спать. Среди них была и 50-летняя родственница.

Внезапно у обвиняемого возникла личная неприязнь к женщине, он взял кухонный нож и нанес им удары, от которых потерпевшая скончалась.

После этого, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина убежал и лег спать на улице. Проснулся он потому что замерз. Он направился домой, где и был задержан. Объяснить причины поступка он не смог, так как из-за алкогольного опьянения не помнит произошедшего.

Фото:пресс-служба следственного комитета по Свердловской области

Сюжеты:
Нижний Тагил
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