Три пожара за сутки произошли в Нижнем Тагиле

Вечером 16 ноября вновь горела жилая квартира на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле, правда, на этот раз в высотном доме № 11, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Дом оборудован централизованной системой предупреждения о пожаре, соседи пьющего жильца квартиры на 11 этаже услышали сигнал тревоги и обнаружили дым, идущий из квартиры неблагополучного жильца. Погорелец сам открыли дверь, и соседи потушили загоревшийся диван и ковер до приезда спасателей МЧС.
Этим же вечером горело имущество в хозяйственных строениях частного дома по улице Алапаевская в Нижнем Тагиле. В металлических гаражах, расположенных вблизи жилища, произошло возгорание вещей. Причиной пожара мог стать поджог.
В обед 16 ноября спасатели выезжали на возгорание жилого дома в поселке Черноисточинск. Огонь начал распространяться в месте выхода печной трубы на чердаке дома. Очевидец заметил, что начинается пожар и сообщил владельцам жилья.
По всем фактам возгорания дознаватели МЧС проводят проверки. Во всех трех пожарах обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 12 ноября текущего года произошло возгорание в квартире на улице Булата Окуджавы в нижнем Тагиле. Спасатели эвакуировали из подъезда 35 человек, в том числе 10 детей. В результате пожара никто не пострадал.