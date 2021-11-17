Три пожара за сутки произошли в Нижнем Тагиле

Три пожара за сутки произошли в Нижнем Тагиле
Три пожара за сутки произошли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: 1МI
Сразу 3 пожара произошли вчера на территории Нижнего Тагила и окрестностях. В том числе горела квартира на улице Булата Окуджавы.

Вечером 16 ноября вновь горела жилая квартира на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле, правда, на этот раз в высотном доме № 11, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Дом оборудован централизованной системой предупреждения о пожаре, соседи пьющего жильца квартиры на 11 этаже услышали сигнал тревоги и обнаружили дым, идущий из квартиры неблагополучного жильца. Погорелец сам открыли дверь, и соседи потушили загоревшийся диван и ковер до приезда спасателей МЧС.

Этим же вечером горело имущество в хозяйственных строениях частного дома по улице Алапаевская в Нижнем Тагиле. В металлических гаражах, расположенных вблизи жилища, произошло возгорание вещей. Причиной пожара мог стать поджог.

В обед 16 ноября спасатели выезжали на возгорание жилого дома в поселке Черноисточинск. Огонь начал распространяться в месте выхода печной трубы на чердаке дома. Очевидец заметил, что начинается пожар и сообщил владельцам жилья.

Фото:Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

По всем фактам возгорания дознаватели МЧС проводят проверки. Во всех трех пожарах обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 12 ноября текущего года произошло возгорание в квартире на улице Булата Окуджавы в нижнем Тагиле. Спасатели эвакуировали из подъезда 35 человек, в том числе 10 детей. В результате пожара никто не пострадал.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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