Фура оставила Гальянку без трамваев: в Нижнем Тагиле очередной транспортный инцидент (ФОТО)

На ГГМ по Уральскому проспекту фура, выезжая с парковки гипермаркета «Лента», задела трамвайные провода, из-за чего движение рельсового транспорта встало, а некоторые жители вообще не могут добраться до ГГМ. Например, трудности с передвижением испытывают мамы с детьми и с большими колясками, которые вряд ли поместятся в маршрутку.