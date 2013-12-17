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Фура оставила Гальянку без трамваев: в Нижнем Тагиле очередной транспортный инцидент (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фура оставила Гальянку без трамваев: в Нижнем Тагиле очередной транспортный инцидент (ФОТО)

17 декабря 2013, 15:30Происшествия
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