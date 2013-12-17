Фура оставила Гальянку без трамваев: в Нижнем Тагиле очередной транспортный инцидент (ФОТО)
17 декабря 2013, 15:30Происшествия
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Сегодня утром в Нижнем Тагиле произошел транспортный инцидент с участием трамвая. Об этом рассказал пользователь Сергей Копытцев в группе «Типичный тагильчанин».
На ГГМ по Уральскому проспекту фура, выезжая с парковки гипермаркета «Лента», задела трамвайные провода, из-за чего движение рельсового транспорта встало, а некоторые жители вообще не могут добраться до ГГМ. Например, трудности с передвижением испытывают мамы с детьми и с большими колясками, которые вряд ли поместятся в маршрутку.
В диспетчерской «Тагильского Трамвая» сообщили TagilCity.ru, что движение не восстановлено до сих пор. Выяснилось, что фура «собрала провода с четырех опор». В настоящее время последствия устраняются.
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Фотографии из группы «ТТ»
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