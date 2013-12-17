Захотелось аккумуляторных батарей: в Нижнем Тагиле разбираются с воришками

Машина стояла около дома №35 по улице Зари, и парни, недолго думая, решили скрутить «добро». Благо, в это время патрулировал экипаж ДПС в составе прапорщика полиции Соколова Д.Н. и младшего сержанта полиции Балакина Д.В.