Захотелось аккумуляторных батарей: в Нижнем Тагиле разбираются с воришками
17 декабря 2013, 11:30Происшествия
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Накануне ночью двое молодых людей решили поживиться аккумуляторными батареями грузового автомобиля Nissan.
Машина стояла около дома №35 по улице Зари, и парни, недолго думая, решили скрутить «добро». Благо, в это время патрулировал экипаж ДПС в составе прапорщика полиции Соколова Д.Н. и младшего сержанта полиции Балакина Д.В.
Они заметили нарушителей и пресекли их действия. Молодые люди доставлены в ОП №17 для дальнейшего разбирательства.
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