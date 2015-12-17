Халатные врачи или недисциплинированная мать? В Екатеринбурге женщина подает в суд на частный роддом из-за гибели ее ребенка (ФОТО)

Екатеринбурженка Ксения, которая потеряла ребёнка на позднем сроке беременности, намерена наказать виновных через суд. Она уверена, что мальчик родился мёртвым по вине врачей, у которых наблюдалась до родов.

К планированию малыша 30-летняя Ксюша и её муж подошли со всей серьёзностью. Спустя полгода обследований наступила долгожданная беременность.

Это должен был быть наш с мужем первый ребёнок, наш мальчик. Хотели, чтобы всё прошло хорошо, готовились. Я изучила информацию обо всех наших роддомах. Выбрали платный. Знаете, никаких денег не жалко было рассказала Е1.RU Ксения.

Будущая мать заключила контракт с «Парацельсом» на ведение беременности и непосредственно на сами роды. Беременность, вспоминает Ксения, проходила без осложнений. Она сдавала все анализы и проходила УЗИ. Врачи, по её словам, в один голос говорили, что всё идет без отклонений.

Контракт с «Парацельсом» был на ведение беременности с «"нуля и до рождения» и на роды отдельно. Ведение беременности обошлось в 72 тысячи рублей, и за роды ещё дополнительно 60 тысяч. Мне делали весь комплекс анализов и УЗИ, и вроде всё было замечательно говорит девушка.

В медицинский центр в начале октября Ксения ехала, как она думала, на последнее обследование перед родами.

3 октября я приехала в «Парацельс» на плановый осмотр при сроке 40 недель. Они даже отказывались меня смотреть, мол, рано и схваток нет, но я настояла. Мне сделали КТГ и сказали, что аппарат, возможно, не работает, поэтому сердечко не слышим. Предложили пройти УЗИ вспоминает Ксения.

А дальше всё как в страшном сне. Акушер-гинеколог водил по животу аппаратом и молчал. А потом сказал, что сердце не бьётся. По словам девушки, позже экспертиза показала, что причиной гибели плода стала внутриутробная асфиксия – иными словами, малышу не хватило воздуха.

Я была в шоке, ведь приходила к ним буквально пару дней назад, и всё было хорошо. А тут мне сказали, что он не живой… Я попросила позвать мужа, он на первом этаже сидел, сама упала на пол и долго плакала, – рассказала Ксюша. – Муж, когда пришёл, потребовал, чтобы они хотя бы что-то делали. Но ему сказали, что не могут меня принять, что со мной расторгли контракт в одностороннем порядке.

Плод нужно было удалить, но в клинике, по словам супругов, этого делать не стали, а отправили их в роддом по месту жительства. Приехала скорая, которая увезла Ксению в 20-й роддом, чтобы младенца извлекли уже там.

Позже в «Парацельсе» заявили, что у меня была внутриутробная инфекция. Но все мои анализы на протяжении беременности и после подтверждают, что я была здорова, мне всю беременность говорили, что я совершенно здорова! -- возмущается Ксения.

С мёртвым сыном внутри она проходила несколько часов – узнала о случившемся в 12:00 3 октября, а в 4 утра следующего дня после искусственной стимуляции родила мёртвого мальчика.

По её словам, руководство «Парацельса» принесло свои извинения и вернуло деньги. Но пара считает, что в гибели их сына есть вина врачей. Они уже обратились в прокуратуру, Минздрав, а сейчас с помощью адвоката готовят иск в суд.

Вопрос не в деньгах, хочется предостеречь других людей, молодых мам. Ведь я тоже тщательно выбирала роддом и никаких денег не было жалко, чтобы всё прошло хорошо. Они себя так нахваливали, и я как дурочка кивала головой и согласилась, – винит себя Ксения. – Причиной гибели плода экспертиза назвала плацентарную недостаточность. Больше всего беспокоит ситуация, что приватно перед нами врачи извиняются, а потом подают ложную информацию. Взяли деньги и открестились от нас.

Теперь уже правозащитник, который занимается делом семьи, будет выяснять, можно ли было спасти малыша. И имел ли право частный роддом отправлять убитую горем екатеринбурженку с мёртвым плодом внутри в другое медицинское учреждение.

Пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков заверил, что ситуация без внимания не останется.

Начнём с того, что помощь пациентка получала в частной клинике. Если она обратилась в Министерство здравоохранения, то в течение 30 дней будет проведена проверка на соблюдение лицензионных требований, и только после этого мы сможем подробнее комментировать. Без внимания её жалоба не останется, это абсолютно точно пообещал E1.RU Шестаков.

В самом «Парацельсе» объяснили, что их роддом приспособлен для ведения беременности с осложнениями. Для этого есть аппаратура и грамотные специалисты. Врачи показали нам несколько этажей и родовых палат, убеждая, что у них всё хорошо.

Врачи «Парацельса» прокомментировали ситуацию с Ксенией и попросили процитировать их с сохранением всех медицинских терминов и точным указанием должностей.

Научный руководитель родильного дома, профессор, доктор медицинских наук Владислав Ковалев:

3 октября, в субботу, ей показалось, что у неё подтекают околоплодные воды. Дежурный врач высшей категории при приёме сразу не обнаружил сердцебиения. Возможно, произошла отслойка плаценты, и плод погиб. Вероятная причина – плацентарная недостаточность. УЗИ и допплерометрия подтвердили отсутствие сердцебиения плода, и пациентка была направлена в 20-й роддом. Решение о перегоспитализации дежурный врач принимала не сама. Мы опасались, что плод погиб из-за острой внутриматочной инфекции, а у нас в роддоме было много новорождённых, это могло угрожать их жизни. Скорая быстро приехала, и её перевезли, мальчик родился мёртвым, весом 3 200. После вскрытия подтвердились наши данные об инфицировании. Плацентарная недостаточность была скомпенсирована, но произошла резкая декомпенсация, видимо, по причине инфекции. Пациентка недисциплинированная, отказывалась от назначенного лечения, не выполняла все рекомендации и, видимо, инфекцию недолечила.

Мы выявили эту инфекцию на посеве, но потом она не проявлялась, так бывает. Ещё у неё был кандидоз, грибок, но это не страшно. Главное – пациентка была инфицирована, и произошло несчастье. Мы предлагали её позже обследовать, подготовить к следующей беременности, пролечить, но она пошла по другому пути... Сейчас вся информация о роддоме извращается. В нашем роддоме мы можем сделать всё, помочь и женщине, и ребёнку. Кроме того, в договоре у нас есть пункт, по которому мы можем расторгнуть договор – например, как в её случае при риске инфицирования. Это же распространяется и на риск разрыва аневризмы, тогда переводят в 40-ю больницу, где есть отделение неврологии.

Заместитель главного врача по родовспоможению, врач – акушер-гинеколог высшей категории Владимир Ильиных:

УЗИ проводилось ей в положенные сроки, и даже были дополнительные исследования. Все анализы соответствовали нормам, и плацентарная недостаточность выявлена не была. Этого диагноза у неё не было. Никаких отклонений ни по плаценте, ни по кровотоку не было, произошла острая катастрофа. Либо обострение инфекции, либо у неё новая инфекция была, мы же не знаем, какой она образ жизни ведёт. 3 октября она позвонила в 11 часов с жалобами, ей было предписано незамедлительно приехать в наш роддом, но она поступила к нам лишь спустя 4 часа. Диагностированная гибель плода произошла вне лечебного учреждения. Так как состояние пациентки было удовлетворительное, то в соответствии с регламентами Министерства здравоохранения Свердловской области, она была направлена в роддом для родоразрешения. Родоразрешение произошло через сутки, это подтверждает то, что показаний для родоразрешения в нашей клинике не было. Помощь ей была оказана в полном объёме, и она была ознакомлена с договором, по которому в случае непредвиденной ситуации мы и действовали в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Нарушения договора оказания возмездной медпомощи с нашей стороны не было, и в связи с добровольным расторжением договора все требования пациентки были удовлетворены, а все денежные средства – возвращены. От предложенной впоследствии помощи она отказалась.

(Отметим, Ксения подтвердила, что деньги роддом ей вернул, но расторжение договора не было добровольным с её стороны. – Прим. ред.)

Врач – акушер-гинеколог высшей категории Ирина Байрамова: