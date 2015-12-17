Конкурентные войны или хулиганство? В Нижнем Тагиле на офис такси совершено нападение (ФОТО)

Злоумышленники не смогли проникнуть внутрь офиса, поэтому ограничились бесчинствами снаружи. Они разбили фонарь освещения, датчик сигнализации и напоследок сорвали табличку, информирующую о часах работы офиса.

В 9:55 в отдел полиции № 17 от директора такси поступило сообщение о том, что повреждён офис. На место выехала следственно-оперативная группа. Она зафиксировала нанесенные повреждения. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение сообщили редакции в пресс-службе полиции.

В такси подозревают, что происшествие может быть происками конкурентов. Водители, которые сотрудничают с несколькими службами такси, получали за несколько дней до этого SMS с предупреждением о необходимости прекратить всякие отношения с такси «Максим» и «Везёт». Им угрожали «увольнением».

Это уже не первый раз, когда вышеуказанная организация испытывает на себе прелести тагильского ведения бизнеса. В прошлом году в офисе компании разбивали окна и марали чёрной краской рольставни, портили рекламные баннеры и даже обливали краской трамваи с их рекламой. Череду этих событий увенчал поджог автомобиля директора офиса.

Как считают в службе заказов такси, случившееся могло быть вызвано приближающимся Новым годом. В этот период значительно увеличивается поток пассажиров, и конкуренты, возможно, боятся остаться без водителей в этот период.