На Урале шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились из-за утечки газа в квартире

В городе Красноуральск Свердловской области шесть человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы 16 декабря после отравления бытовым газом из-за утечки в квартире, сообщил ТАСС начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Личности пострадавших установлены - три мальчика 2006 и 2007 годов рождения, две девочки - 2003 и 2013 годов рождения. Пострадавшая женщина - мать двоих детей, остальные - дети ее сестры. Они находились в гостях. Стали принимать ванну, почувствовали себя плохо и вызвали врачей сказал Горелых.

По предварительным данным полиции, в квартире газ подведен не только к плите, но и к водонагревателю.

Полицейские предполагают, что причиной ЧП стал шланг, при помощи которого подавался газ к водонагревателю. Он был не специальный - газовый, а водопроводный. Вероятнее всего, он дал течь, в результате чего семья получила отравление бытовым газом -- добавил Горелых.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в реанимацию местной больницы.

Состояние стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь отметил он, добавив, что пострадавшая семья въехала в эту квартиру недавно.