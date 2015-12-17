В Екатеринбурге «девятку» намотало на столб (ФОТО)
17 декабря 2015, 12:00ПроисшествияMaurice
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По словам очевидцев, водитель сильно превысил скорость.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня утром возле ТЦ «Карнавал» произошло серьезное ДТП. В 6:00 ВАЗ-2109 врезался в фонарный столб, и машину буквально накрутило на него. По всей видимости, водитель сильно превысил скорость, сообщают «Ночные новости».
В результате аварии владельца «девятки» зажало в автомобиле, так что спасателям потребовалось 40 минут, чтобы извлечь его оттуда. С места происшествия водителя увезли в машине реанимации.
Получить комментарий у представителей ГИБДД пока не удалось.
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