13-летний кадет лицея в Екатеринбурге был изнасилован сокурсниками при помощи швабры

Со слов пострадавшего мальчика первый случай изнасилования произошёл 6 декабря. В комнату общежития, где проживал подросток, вошли четверо сокурсников.

Схватили меня, повалили на кровать. Четвертый принес из туалета швабру,рассказал подросток.

7 декабря, как утверждает ребёнок, случай повторился. Пришли всё те же четыре человека.

Один раз один из них даже засунул руку,вспоминает пострадавший кадет.

О случившемся родители мальчика узнали только 9 декабря. Они приехали забирать документы и заодно рассказали директору техникума «Рифей» о случившемся. Руководитель передал всю информацию в ПДН. На данный момент следственные органы проводят проверку, сообщает «Комсомольская правда Урал».