13-летний кадет лицея в Екатеринбурге был изнасилован сокурсниками при помощи швабры
В техникуме «Рифей» города Екатеринбург начата проверка по факту насилия в отношении 13-летнего подростка со стороны соседей по общежитию. Мальчика повалили на пол, обездвижили и изнасиловали при помощи швабры. Инцидент повторялся дважды.
Со слов пострадавшего мальчика первый случай изнасилования произошёл 6 декабря. В комнату общежития, где проживал подросток, вошли четверо сокурсников.
Схватили меня, повалили на кровать. Четвертый принес из туалета швабру,рассказал подросток.
7 декабря, как утверждает ребёнок, случай повторился. Пришли всё те же четыре человека.
Один раз один из них даже засунул руку,вспоминает пострадавший кадет.
О случившемся родители мальчика узнали только 9 декабря. Они приехали забирать документы и заодно рассказали директору техникума «Рифей» о случившемся. Руководитель передал всю информацию в ПДН. На данный момент следственные органы проводят проверку, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Юноши, которых обвиняют в совершении насильственных действий, продолжают обучаться в техникуме. По утверждению руководства учебного заведения, основания для их исключения отсутствуют. Родители пострадавшего мальчика беспокоятся, что подозреваемые смогут избежать наказания, так как троим из них не исполнилось 14 лет.
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