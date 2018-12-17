Ногой в глаз: пациент со сломанным носом избил фельдшера в Екатеринбурге

Бригада скорой помощи приехала на вызов в вечернее время 16 декабря. Помощь медиков требовалась мужчине с переломом носа. Медики застали пострадавшего лежащим на земле, диагностировали перелом носа и начали оказывать первую помощь. Фельдшер выполнил тампонаду носа. Это не понравилось пациенту и он, со слов медика, начал бурно высказывать недовольство в адрес работника неотложки.

Уже в машине скорой помощи пациент стал требовать, чтобы его везли не в медучреждение, а доставили домой. Там же, в автомобиле, он нанес медику удар ногой в область глаза, а также в грудную клетку. В результате удара фельдшер упал и повредил колено.

Буйный пациент был передан полиции. Фельдшер обратился за медпомощью. У него диагностировали ушиб мягких тканей колена.