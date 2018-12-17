Ногой в глаз: пациент со сломанным носом избил фельдшера в Екатеринбурге
Фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге подвергся нападению со стороны пациента.
Бригада скорой помощи приехала на вызов в вечернее время 16 декабря. Помощь медиков требовалась мужчине с переломом носа. Медики застали пострадавшего лежащим на земле, диагностировали перелом носа и начали оказывать первую помощь. Фельдшер выполнил тампонаду носа. Это не понравилось пациенту и он, со слов медика, начал бурно высказывать недовольство в адрес работника неотложки.
Уже в машине скорой помощи пациент стал требовать, чтобы его везли не в медучреждение, а доставили домой. Там же, в автомобиле, он нанес медику удар ногой в область глаза, а также в грудную клетку. В результате удара фельдшер упал и повредил колено.
Буйный пациент был передан полиции. Фельдшер обратился за медпомощью. У него диагностировали ушиб мягких тканей колена.
Как пишет Е1, медработник вынужден будет провести не менее двух недель на больничном. Полиция проводит проверку по факту нападения на медицинского работника.
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