Сгорело все: семья погорельцев из Нижнего Тагила нуждается в помощи

Пожар произошел 16 декабря в районе 3 часов утра в Нижнем Тагиле на 9 поселке. Возгорание началось с ГАЗели, принадлежащей предприятию, на котором работает хозяин дома.

Загорелась ГАЗель сначала, уже установлено, что моторный отсек. От нее пламя перекинулось на нашу четырнадцатую, они рядом стояли, а потом уже на забор,рассказала редакции TagilCity.ru погорелица Екатерина.

В момент возгорания семья спала. Проснулись они благодаря сигнализации на автомобиле, которая сработала, когда пламя охватило авто. Огонь распространялся быстро, как говорит женщина, когда семья собрала детей и документы, им удалось покинуть дом только через окно.

Когда приехали пожарные, огонь уже охватил весь дом. С забора на крышу переместилось пламя, а потом на весь дом. Двухэтажный дом сложился как карточный домик,говорит тагильчанка.

По факту ЧП будет проведена экспертиза. ГАЗель, с которой началось возгорание, уже забрали.

Предприятие и дознаватели будут разбираться в данном вопросе,пояснила погорелица.

Члены семьи не пострадали, но погибли домашние животные. В частности, около 100 голов домашней птицы и кошка. Собакам удалось спастись.