Станцию метро «Уралмаш» в Екатеринбурге эвакуировали из-за подарка
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 декабря станция метро «Уралмаш» была эвакуирована из-за бесхозного предмета.
Сюжеты: Екатеринбург
16 декабря работники метро на станции «Уралмаш» экстренно эвакуировали граждан из подземки. Причиной данных мер стал бесхозный предмет.
Хозяйка забытой сумки появилась через некоторое время. Женщина пояснила, что купила подарок мужу, но случайно оставила в метро. Екатеринбурженка извинилась за свою забывчивость.
Полиция организовала проверку, сообщает Е1.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей