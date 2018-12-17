Станцию метро «Уралмаш» в Екатеринбурге эвакуировали из-за подарка

16 декабря работники метро на станции «Уралмаш» экстренно эвакуировали граждан из подземки. Причиной данных мер стал бесхозный предмет.

Хозяйка забытой сумки появилась через некоторое время. Женщина пояснила, что купила подарок мужу, но случайно оставила в метро. Екатеринбурженка извинилась за свою забывчивость.