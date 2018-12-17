Вылетела на тротуар: ДТП с участием двух иномарок произошло в центре Нижнего Тагила

Две машины столкнулись на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ленина. Иномарки получили повреждения в передней части. На месте столкновения работает эвакуатор.

В Госавтоинспекции сказали, что пока что столкновение документально не зафиксировано. О пострадавших также нет сведений, информирует ИА «Все новости».