Вылетела на тротуар: ДТП с участием двух иномарок произошло в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 17:15ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
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17 декабря в Нижнем Тагиле около 13:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Одну машину выбросило на тротуар, другую развернуло на пешеходном переходе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Две машины столкнулись на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ленина. Иномарки получили повреждения в передней части. На месте столкновения работает эвакуатор.
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В Госавтоинспекции сказали, что пока что столкновение документально не зафиксировано. О пострадавших также нет сведений, информирует ИА «Все новости».
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