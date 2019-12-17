СК Каменска-Уральского начал проверку после смерти полуторамесячного младенца
Сегодня, 19:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В больнице села Покровское Каменского района 16 декабря умер полуторамесячный ребенок. Следственный комитет по Каменску-Уральскому начал проверку.
Как рассказали в пресс-службе СК, мальчика привёз в больницу отец. Он пояснил, что ребенку резко стало плохо. Врачи не смогли спасти младенца. Признаков насильственной смерти на теле ребёнка обнаружено не было. Экспертиза показала, что мальчик умер от имевшегося у него заболевания.
Однако группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что родители оставили спящего ребёнка в машине, а когда вернулись, он уже не дышал.
Следователи выясняют причины и условия, которые могли привести к случившемуся. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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