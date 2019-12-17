СК Каменска-Уральского начал проверку после смерти полуторамесячного младенца

Как рассказали в пресс-службе СК, мальчика привёз в больницу отец. Он пояснил, что ребенку резко стало плохо. Врачи не смогли спасти младенца. Признаков насильственной смерти на теле ребёнка обнаружено не было. Экспертиза показала, что мальчик умер от имевшегося у него заболевания.

Однако группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что родители оставили спящего ребёнка в машине, а когда вернулись, он уже не дышал.