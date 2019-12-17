Стало известно о пострадавших в аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Около 9:00 Huindai Accent снёс дорожный знак и въехал в дерево у дома № 10. По предварительной информации, водитель — 50-летний мужчина — не справился с управлением. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, в аварии пострадали 17-летние юноша и девушка — пассажиры автомобиля. У девушки — ушиб левого бедра, у юноши — ушиб правого плеча и правого коленного сустава. После осмотра в ЦГБ № 4 оба подростка были отпущены домой.

Напомним, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что водитель может быть пьян. Автомобилист отказался от медосвидетельствования. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Согласно статье мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Его авто эвакуировано.