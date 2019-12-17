Стояли на обочине: в Екатеринбурге женщина на иномарке протаранила шесть автомобилей

Девушка ехала со стороны улицы Амундсена по улице Разливной. По касательной она задела несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей. Сначала она врезалась в «Мицубиси Лансер», «Киа Венга», потом ее машину отбросило на «Тойоту Рав 4», далее на «Тойоту Аури» и с нее на «Ниссан», сообщили изданию в пресс-службе ГИБДД.