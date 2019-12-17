Стояли на обочине: в Екатеринбурге женщина на иномарке протаранила шесть автомобилей
Вчера, 23:30ПроисшествияФото: "Комсомольская правда"
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Вечером, 17 декабря, в Екатеринбурге женщина за рулем иномарки протаранила шесть автомобилей, которые стояли на обочине, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел напротив дома № 50 по улице Разливная в поселке Совхозный.
Девушка ехала со стороны улицы Амундсена по улице Разливной. По касательной она задела несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей. Сначала она врезалась в «Мицубиси Лансер», «Киа Венга», потом ее машину отбросило на «Тойоту Рав 4», далее на «Тойоту Аури» и с нее на «Ниссан», сообщили изданию в пресс-службе ГИБДД.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предложили пройти медицинское освидетельствование для проверки на наличие алкоголя в крови. От его прохождения девушка отказалась.
Сейчас по факту инцидента проводится расследование.
В аварии никто не пострадал. Сама водитель находилась в состоянии легкого шока, но госпитализация ей не потребовалась.
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