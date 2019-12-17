В Екатеринбурге банк требует у родственников оплаты долгов погибшей Ксении Каторгиной

Об этом рассказал он сам. По его словам, три недели назад на него вышли люди, представившиеся сотрудниками «Альфа-Банка» и предъявили требования.

Согласно бумагам, Ксения Каторгина, кроме ипотеки, которая была погашена уральским бизнесменом Игорем Алтушкиным, имела еще три кредита. Общая задолженность по ним на начало декабря составила около 700 тысяч рублей.

Адвокат утверждает, что представители банка не предоставили документов, подтверждающих суммы, а также договора кредитования. При этом, ему предложили уменьшить сумму долга, если она будет погашена в ближайшее время.

Специалист, чей номер указан в предоставленных документах, рассказал Ура.ру, что в данном случае речь идет о наследственной массе. Так, если кто-то вступает в наследство, то кроме имущества он принимает и долги.

Также сотрудник банка пояснил, почему было предложено погасить часть долга и уменьшить общую сумму.

Понимая резонансную ситуацию, предложили вариант с меньшими экономическими потерями — по-человечески пошли навстречу, говорит специалист.