В Нижнем Тагиле 50-летний водитель Huindai снёс дорожный знак и врезался в дерево
Сегодня, 17 декабря, около 9:00 Huindai Accent снёс дородный знак и въехал в дерево у дома № 10 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. По предварительной версии, водитель — 50-летний мужчина — не справился с управлением.
Как пояснили в ГИБДД, авария произошла, когда автомобиль ехал со сторону улицы Цементная в сторону Фестивальной. Травм никто не получил, но прибывшие на место сотрудники заподозрили, что водитель может быть пьян.
Имелись основания полагать, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянение. От прохождения медосвидетельствования он отказался,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИББ.
На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Согласно статье, мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Его авто эвакуировано.