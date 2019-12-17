В Нижнем Тагиле 50-летний водитель Huindai снёс дорожный знак и врезался в дерево

Как пояснили в ГИБДД, авария произошла, когда автомобиль ехал со сторону улицы Цементная в сторону Фестивальной. Травм никто не получил, но прибывшие на место сотрудники заподозрили, что водитель может быть пьян.

На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Согласно статье, мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Его авто эвакуировано.