В Нижнем Тагиле ищут свидетелей двух смертельных ДТП

4 декабря 18-летний водитель «Хендай» в 21 час 45 минут, двигаясь по улице Космонавтов по мосту со стороны Красного Камня, допустил наезд на бетонную опору. В результате ДТП молодой человек скончался.

В сети появилось видео смертельного ДТП с участием 18-летнего тагильчанина

6 декабря в 21 час 30 минут автомобилист за рулем «Митсубиси Лансер», двигаясь по Черноисточинском шоссе, у дома № 28 допустил наезд на пешехода — 59-лтнюю женщину. Тагильчанка от полученных травм скончалась.