В Нижнем Тагиле ищут свидетелей двух смертельных ДТП
Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Следственное управление Нижнего Тагила разыскивает очевидцев двух смертельных ДТП, произошедших в начале декабря, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
4 декабря 18-летний водитель «Хендай» в 21 час 45 минут, двигаясь по улице Космонавтов по мосту со стороны Красного Камня, допустил наезд на бетонную опору. В результате ДТП молодой человек скончался.
В сети появилось видео смертельного ДТП с участием 18-летнего тагильчанина
6 декабря в 21 час 30 минут автомобилист за рулем «Митсубиси Лансер», двигаясь по Черноисточинском шоссе, у дома № 28 допустил наезд на пешехода — 59-лтнюю женщину. Тагильчанка от полученных травм скончалась.
Располагающих какой-либо информацией о данных происшествиях просят обратиться по адресу улица Островского, 7, кабинет 311, 412 или по телефонам 97-61-05, 97-61-40, 97-61-46.
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