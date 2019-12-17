В Нижнем Тагиле из-за оставленного на зарядке электроприбора загорелась квартира

Как рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности, площадь пожара на пятом этаже многоквартирного дома составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Огонь был ликвидирован за шесть минут.

Сообщение о возгорании поступило в 14:33. В тушении приняли участие три машины и девять человек личного состава, рассказали в отделе надзорной деятельности.