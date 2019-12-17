В Нижнем Тагиле из-за оставленного на зарядке электроприбора загорелась квартира
Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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17 декабря в Нижнем Тагиле произошёл пожар в доме 22 на улице Лебяжинская. По предварительным данным, возгорание случилось из-за оставленного на зарядке электроприбора: телефона или планшета.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности, площадь пожара на пятом этаже многоквартирного дома составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Огонь был ликвидирован за шесть минут.
Сообщение о возгорании поступило в 14:33. В тушении приняли участие три машины и девять человек личного состава, рассказали в отделе надзорной деятельности.
Сейчас пожарные дознаватели устанавливают размер ущерба и выясняют обстоятельства происшествия.
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