В Нижнем Тагиле после падения из окна скончалась 55-летняя женщина
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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16 октября в Нижнем Тагиле из окна дома на улице Октябрьской революции, 3 выпала 55-летняя женщина, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка была госпитализирована, однако спасти ее не удалось. По предварительной информации, признаков криминала в смерти не наблюдается. В момент инцидента женщина в квартире находилась одна и была в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 15 ноября из окна дома выпала 17-летняя тагильчанка. Девушка осталась жива. Она пыталась напугать своего молодого человека.
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