В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района выявила нарушения в 7 детских садах

Как рассказал TagilCity.ru прокурор Ленинского района Владимир Мартынов, на подконтрольной им территории находится 44 детских сада, большинство из которых были проверены на предмет безопасности.

В соответствии с нормативными актами, детские сады должны привести систему безопасности в соответствие с требованиями федерального законодательства. На сегодняшний день часть детских садов уже привели, а часть находится в работе. Работы идут, но чтобы всё было закончено в срок, нами было вынесено семь предостережений руководителям детских садов,рассказал Владимир Мартынов.

На прошлой неделе в прокуратуре Тагилстроевского района рассказали, что в части проверенных в их районе дошкольных учреждений также обнаружены нарушения требований законодательства в сфере безопасности. В управлении образовании факт проверок подтвердили ещё тогда, однако более подробный комментарий пообещали предоставить, как только будут известны результаты проверок всех детских садов города.

В Нижнем Тагиле прокуратура выявила нарушения в детских садах Тагилстроевского района

Напоним, 31 октября в столице Ненецкого автономного округа, городе Нарьян-Мар, 36-летний местный житель Денис Поздеев проник в детский сад «Сказка» во время тихого часа, вошел в спальню и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика. Как установил СК, охранник принял Поздеева за одного из родителей и открыл ему дверь. После этого TagilCity.ru провело журналистский эксперимент, в котором корреспондент издания попытался проникнуть в восемь детских садов в разных районах города. В двух случаях после нажатия кнопки вызова вахтёр спрашивал номер группы, журналист называл случайную цифру, и его тут же пускали, а в одном дверь открыли без каких-либо вопросов. В ещё четырёх детских садах журналиста спросили, к кому конкретно он пришёл. А в восьмом воспитатель с детьми на прогулке заметил постороннего, едва тот попал на территорию, и остановила его расспросами.