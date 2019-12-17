В Нижнем Тагиле за 11 месяцев произошло 37 ДТП с участием детей

Специалисты ГИБДД утверждают, что основная масса происшествий произошла с детьми-пешеходами. Зарегистрировано 20 случаев, в которых были травмированы 22 ребенка. С участием детей-пассажиров произошло 15 ДТП. В них травмировались 16 детей и один — погиб. Основная причина происшествий — несоблюдение правил безопасного пересечения проезжей части.

Об этом рассказали специалисты отдела ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел сегодня мэр города Владислав Пинаев.

Всего, с января по ноябрь 2019 года зафиксировано 198 дорожно-транспортных происшествий, в которых 265 человек получили травмы, 15 участников погибли. Несмотря на рост количества происшествий, тяжесть от последствий от аварий на дорогах снизилась.

Смертность в результате ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 11,76%. Таким образом, произошло снижение тяжести последствий от ДТП, поэтому обстановку можно считать удовлетворительной».Однако, зарегистрирован существенный рост детского дорожно-транспортного травматизма, отметил заместитель начальника отдела ГИБДД Сергей Бернгардт.