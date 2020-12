На Урале, в поселке Лобва, нашли тело 20-летнего Артема Баталова, поисковые мероприятия которого длились 11 дней.

Молодой человек ушел из дома 6 декабря, после чего перестал выходить на связь. Тело Артема было найдено спустя почти две недели неподалеку от места его жительства. Ведется проверка. По предварительным данным, криминала в смерти нет,цитирует Е1 слова пресс-службы регионального СКР. Напомним, в Свердловской области за 2020 год без вести пропавшими признаны 136 человек.

