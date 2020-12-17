Пьяный водитель устроил ДТП под Нижним Тагилом с двумя пострадавшими

В результате водитель «Дэу Нексия» получил закрытый перелом костей носа. Он был отпущен домой. Также травмы получила его пассажирка. Она была госпитализирована в ЦГБ № 4 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также закрытым переломом правой ключицы.