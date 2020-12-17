Пьяный водитель устроил ДТП под Нижним Тагилом с двумя пострадавшими

Пьяный водитель устроил ДТП под Нижним Тагилом с двумя пострадавшими

Сегодня, 12:59ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на 2 км автодороги «г. Нижний Тагил — д. Верхняя Ослянка» вблизи поселка  Синегорский. В результате два человека пострадали.

Авария произошла в 07.00. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель «Нива Шевроле» мужчина 1983 года рождения, следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону деревни Верхняя Ослянка допустил столкновение с «Дэу Нексия» под управлением мужчины 1969 года рождения, следовавшего во встречном направлении, сообщает Отел пропаганды ГИБДД.

В результате водитель «Дэу Нексия» получил закрытый перелом костей носа. Он был отпущен домой. Также травмы получила его пассажирка. Она была госпитализирована в ЦГБ № 4 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также закрытым переломом правой ключицы.

Место ДТП
Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия. По результатам освидетельствования водитель «Нивы» находился в состоянии опьянения. В его крови выявлен алкоголь 0,653 мг/л. В отношении него был составлен административный протокол по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ.

Напомним, сегодня утром в районе улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле еще одна «Нива Шевроле» врезалась в электроопору.

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