В Нижнем Тагиле на улице Индустриальная иномарка влетела в электроопору

Сегодня утром на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле иномарка врезалась в электроопору. В результате на дороге образовалась большая пробка.

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что происшествие случилось в 07.20. Водитель автомобиля «Нива Шевроле» мужчина 1986 года рождения, следуя со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Балакинской, у дома № 44 на улице Индустриальная не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (электроопору), сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД. ДТП на Индустриальной Photo: группа "Екатеринбург-Серов" во "Вконтакте" В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля, женщина 1986 года рождения. Она была доставлена в ЦГБ № 4 с возможным переломом левой голени, скальпированной раной лица. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле произошло бесконтактное ДТП на проспекте Мирра. 32-летний водитель автомобиля «Киа» врезался в столб.

