В Нижнем Тагиле суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемого в педофилии пенсионера

Тагилстроевский суд вынес приговор 73-летнему жителю Нижнего Тагила, которого признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.

Мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Инцидент произошел в октябре 2019 года, когда пенсионер приехал в гости к своим знакомым в одно из общежитий города. В компании 27-летний женщины, а также двух ее дочек, мужчина праздновал новоселье, а после принял решение остаться на ночь. В одном нижнем белье он уснул на кровати. Позже в комнату пришла соседка по общежитию и обнаружила, что вместе с пенсионером в кровати лежит одна из девочек. Думая, что застала педофила, соседка вызвала сотрудников правоохранительных органов. Мужчину задержали вечером у себя дома, а позже предъявили обвинение. Как следует из результатов экспертизы, дети не подвергались физическому насилию, а их мать изначально выступала в защиту знакомого. По словам адвоката подсудимого, обвинение выстроили на показаниях девочек, на которых, как определили клинические психологи, оказывалось давление со стороны следователя. На допросе следователь задавал исключительно наводящие вопросы. Записи допроса были изучены специалистами из Санкт-Петербурга, которые пришли к выводу, что такие ответы нельзя приобщать,цитирует «КП-Екатеринбург» слова адвоката. Сын мужчины отметил, что у его отца имеется заболевание, которое передается половым путем, поэтому контакт с несовершеннолетними не мог пройти без последствий для их здоровья. В результате мать девочек вместе с ними записала оправдательное видеообращение, в котором попросила отпустить пенсионера. Напомним, 10 декабря в Березовском известного учителя рисования обвинили в педофилии. На Урале известного учителя рисования задержали по обвинению в педофилии

